نتائج الحرس الوطني 1446.. رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، عن نتائج الحرس الوطني، ناهيك عن إطلاقها إلى البوابة الإلكترونية المعنية بطلب الاستعلام عن النتائج، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تضمن شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، ويمكنك التعرف على كافة الإجراءات الخاصة بطلب الاستعلام خلال السطور التالية.

وثائق نتائج الحرس الوطني

وحددت وزارة الحرس الوطني السعودية، مجموعة من الوثائق المعنية بطلب إجراءات التقديم في الحرس الوطني، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

إحضار رقم الهوية الوطنية.

مع تقديم شهادة الميلاد سارية.

نظير تقديم رقم الطلب في حالة القبول.

تقديم رقم الجوال أثناء إجراءات التقديم.

لابد من متابعة البريد الإلكتروني لضمان وصول رسائل نصية باستكمال إجراءات التقديم.

كذلك لابد من حفظ نسخة إلكترونية من نموذج طلب التقديم وعدم تجاهل أي إشعار من قبل الوزارة لضمان استكمال التقديم في الوظائف.

خطوات الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني بالسعودية 1446

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-