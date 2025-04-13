إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. جدول الإجازات الجديد

ينتظر العديد من المواطنين خاصة موظفي الدولة إجازة عيد الأضحى المبارك التي تعتبر من أهم الإجازات والعطلات الرسمية داخل الدولة، فيما أن هذه الإجازة تضمن كافة الموظفين والطلاب بمختلف المؤسسات المتمثلة في البنوك والهيئات الحكومية وغير ذلك من الجهات الأخرى، فيما يمكنك التعرف على موعد الإجازة خلال السطور التالية.

إعلان عيد الأضحى المبارك

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر مايو 2025 كونها الفيصل في إعلان بداية عيد الأضحى رسميًا، موضحة بأن هذه المناسبة الدينية ينتظرها ملايين الأسر المصرية بفارغ الصبر، كونها من المناسبات التي تُحي شعيرة من شعائر الإسلام وفرصة للتقرب إلى الله عز وجل وتبادل الزيارات العائلية والاحتفالات، بالإضافة إلى أن الحكومة حريصة على إعلان كافة الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر بحيث يتعرف عليها العاملون في الدولة دون الإخلال بذلك.

جدول الإجازات في مصر 2025

وحدد مجلس الوزراء المصري جدول الإجازات الجديد التي يشمل كافة العاملين في الدولة، على أن تكون الإجازات الرسمية جميعها مدفوعة الأجر كاملاً دون الإخلال بذلك ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، ومن بينها الأتي:-