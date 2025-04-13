الان spa.gov.iq أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2025 بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، حتى أنها توفر دعم مادي ملائم وحياة معيشية أمام كافة الأشخاص المتقدمين، ناهيك عن أن البرنامج يأتي بإشراء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بما يتحصل عليه كافة المستفيدين، ويمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة باستخراج أسماء المشمولين خلال السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي في البداية.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول لصفحة الخدمات.

وعليه يتطلب منك اختيار نوع الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

فيما يمكنك تحديد المحافظة المقيم بها المواطن المتقدم.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد.

النقر على أيقونة “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ويتمكن كافة المستفيدين من الحصول على الدعم بمختلف المنافذ المعنية بصرف الدعم.

موعد صدور وجبات الرعاية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه لم يتم صدور الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية في الوقت الحالي، مضيفة بأنه في حالة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمراجعة طلبات المتقدمين وكذلك المستندات المقدمة، سيتم الكشف عن كافة الوجبات الجديدة التي عليها الدور، موضحة بأن الحكومة العراقية حريصة بدعم هذه الشريحة العريضة من المواطنين في الوقت الحالي، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المادي الملائم التي توفره لهم.