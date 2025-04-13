المعهد القومي للبحوث الفلكي يكشف فلكيا موعد إجازة عيد الأضحى وأول أيام ذي الحجة 2025

أوضحت الأبحاث العلمية الخاصة بمعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه فلكيا موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات، والذي ارتفع عليها العديد من عمليات البحث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، كما أيضا يترقب العديد من الموظفين الإجازات المخصصة لمثل هذا الإجازة والتي قد تصل إلى أسبوع كامل في بعض الأحيان، ولذلك أوضحت الجهات المختصة التقرير المفصل حول الإجازة المؤكدة.

فلكيا موعد إجازة عيد الأضحى

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأنه فلكيا موعد إجازة عيد الأضحى سوف يتم تؤكديها بعد رؤية هلال شهر ذو الحجة، والذي سوف يولد مباشرة في يوم السابع والعشرون من شهر مايو المقبل لعام 2025، وعلى أن يكون في تمام الساعة الخامسة فجرًا، وبعد رؤية الهلال مباشرة سوف يتم تحديد موعد الإجازة المقررة لجميع الجهات المختصة في أنحاء جمهورية مصر العربية، وما يتم انتشاره حول أن أول أيام إجازة الأضحى يوم في بداية شهر يونيو لا يجب الأخذ به، ويجب انتظار الرؤية الشرعية أولا.

متى يكون أول أيام ذو الحجة

أكد أوضحت الجهات المختصة بان أول أيام ذو الحجة سوف يكون في تمام يوم الثامن والعشرون من شهر مايو المقبل لعام 2025، وبعد ارتفاع عدد الأسئلة الكبير على كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إجازات عيد الأضحى المبارك، قد أوضحت الجهات المختصة بأنه لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، وعلى أن يتم تحديده بعد التأكد من رؤية الهلال مسبقًا، وسوف يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال المواقع الرسمية والمخصصة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وما يتم تداولها غير ذلك لا يجب أن يتم الأخذ به على الإطلاق.