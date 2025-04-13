بعد ارتفاع اسعار البترول في مصر .. هل يتأثر سعر الخبز المدعم للمواطنين بالزيادة؟

قد أوضح وزير التموين سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار والبنزين بشكل رسمي، وقد أوضح على أن تكون هذه الأسعار هي المتداولة بشكل كبير في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد أعلن رسميًا الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بان الأسعار الجديدة سوف تستمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفى حالة زيادة الأسعار عن المحدد عنها سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال القرارات الرسمية.

سعر الخبز المدعم

قد أوضح وزير التموين شريف فاروق، بان سعر الخبز المدعم على بطاقات التموين يصل إلى 20 قرش، وأشار رسميًا، بأنه سوف تسرى هذه الأسعار بشكل مؤكد ورسمي بداخل كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وان لا يوجد أسعار أزيد من هذه التسعيرة الموضحة، وعلى أن يتم الاستمرار بها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وعلى أن لا يوجد زيادة أو تغير في الأسعار حتى أتمام 6 أشهر من أخر ارتفاع في السولار والبنزين.

توفير الإنتاج للمواطنين

قد أوضح وزير التموين، بأنه يسعى من اجل توفير الإنتاج والمحافظة على التكلفة الإنتاجية وسدادها لأصحاب المخابز والتي تساعد في وصول الدعم المخصص لجميع المواطنين بداخل أنحاء جمهورية مصر العربية، كما أشار أيضا بان هذا الحرص، من اجل مساعدة المواطنين في توافر الحياة الكريمة لهم، وصرف الدعم الخاص بالخبز البلدي المضاف على البطاقات التموينية وصرفها للمواطنين بشكل منتظم ومتكامل بدون أي ضرر أو أي توقف أو استبعاد على الإطلاق في الفترات القادمة، وهذا الأمر قد تم تأكيده بشكل رسمي من وزير التموين.