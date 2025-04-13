بقائدة السيد الرئيس .. فعاليات مبادرة كلنا واحد بخصومات على السلع تصل إلى 40%

قد نجحت وزارة الداخلية المصرية في الوصول إلى تخفيضات كبيرة جدًا خلال فعاليات مبادرة كلنا واحد المصرية، وهي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى أن يتم تمديها لمدة شهر أضافي كامل، وحتى بداية شهر مايو، وذلك من اجل الاستفادة من جميع العروض المختلفة والمقدمة من المبادرة، وأيضا الحصول على التخفيضات الخاصة على جميع السلع والمنتجات والتي تصل إلى 40%.

فعاليات مبادرة كلنا واحد

قد أوضحت وزارة الداخلية المصرية بان فعاليات مبادرة كلنا واحد هامة جدًا لجميع المواطنين المصريين بداخل أنحاء الجمهورية، وأنها تسعى بشكل كبير من اجل الوصول إلى كافة المتطلبات وتوافر الخدمات المختلفة لجميع المواطنين مع تخفيض الأسعار، وأشارت أيضا بان المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سوف يتم النظر لها باستمرار من اجل التأكد بان جميع السلع والمنتجات مصرية ومازالت في فترة صلاحيتها بالإضافة إلى تخفيضها والذي يصل إلى 40%.

أسعار مبادرة كلنا واحد

قد أوضحت الجهات المصرية الحكومية بان أسعار مبادرة كلنا واحد، مخفضة عن العديد من المنافذ الأخرى لبيع السلع الغذائية، وذلك على العديد من السلع والمنتجات والمستلزمات التي تطلبها الأسرة على الإطلاق، كما أشارت أيضا الجهات المختصة بان يوجد رقابة عالية للتأكد من عدم ارتفاع الأسعار على الإطلاق، وقد تشمل المبادرة أكثر من 3846 منفذ بداخل جمهورية مصر العربية، وقد تختلف هذه المنافذ بين بيع الملابس والسلع والمستلزمات والمنتجات الأسرية التي يحتاجها كل منزل مصري، وذلك الأمر للاستفادة من كافة العروض المقدمة لكافة المواطنين المصريين في مختلف الأنحاء.