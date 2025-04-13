وزارة التعليم تكشف عن اقتراب موعد تقييمات الصفوف الابتدائية .. وتحذر الطلاب بالاهتمام بالمنهج الدراسي 2025

يتساءل العديد من أولياء الأمور بداخل محافظات جمهورية مصر العربية، عن موعد تقييمات الصفوف الابتدائية، والذي من المقرر أن يكون بعد الانتهاء الفور من إجازة عيد الفطر المبارك، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بان الصفوف الابتدائية سوف تبدءا التقييمات الخاصة بها في نهايات شهر مايو المقبل، وعلى أن يستمر الحضور بشكل مؤكد في كافة الصفوف الدراسية الابتدائية.

موعد تقييمات الصفوف الابتدائية

قد أوضحت بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم على أن يكون موعد تقييمات الصفوف الابتدائية في نهاية شهر مايو المقبل وعلى أن يبدأ منذ اليوم الثامن عشر وحتى اليوم الثاني والعشرون من شهر مايو لعام 2025، وعلى أن يكون أخر يوم للحضور في العام الدراسي الحالي هو اليوم الثاني والعشرون من الشهر، وقد أكدت وزارة التعليم بأنه يجب على جميع الصفوف الابتدائية الالتزام المؤكد في الحضور حتى موعد إجازة الامتحانات المقررة.

قرارات وزارة التعليم المصري

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية، بان الهدف من حضور الطلاب الابتدائية في المدارس هو الوصول إلى القرارات المطلوبة بالشكل الصحيح، والتي تساعد في استيعاب الأطفال لكافة المواد التعليمية والمهارات والتنمية التي يتم دراستها بشكل مؤكد بداخل الصفوف التعليمية، كما أيضا تسير المناهج التعليمية من اجل الوصول إلى أعلى معدلات مستوي الدراسة، والتي تساعد في تأهيل ذهن الطلاب في المراحل الدراسية القادمة.