في كافة الاماكن السياحية .. مصر تستعد بأفخم تجهيزات الموسم السياحي الصيفي 2025

قد أجرى اليوم العديد من التجهيزات المختلفة التي بداخل كافة المطارات المصرية، من اجل تجهيزات انطلاق الموسم السياحي، وقد اشرف على هذا التجهيزات الطيار وائل النشار، وقد أبدي رائيه في العديد من المطارات المصرية المختلفة من خلال زيارته المفاجئة بداخل مطار الغردقة الدولي، وأشار على أن يجب أن تكون جميع المطارات جاهزة لاستقبال السائحين في الوفد السياحي القادم من جميع أنحاء العالم.

تجهيزات الموسم السياحي

أوضح الطيار وائل النشار، من خلال زيارته المفاجئة على احد المطارات الدولية بداخل الغردقة، بأنه يحاول أن يقوم بـ أتم التجهيزات وأفضل الاستعدادات من اجل الوفد السياحي القادم من جميع أنحاء العالم، وأشار أيضا مع المتابعة المدنية المستمرة وفقًا الدكتور سامح حنفي، وهو وزير الطيران المدني، بضرورة رفع كفاءة التشغيل في المطارات بشكل كبير من اجل زيادة الجذب السياحي حول العالم.

زيادة حركة المطارات المصرية

قد أوضح رسميًا الدكتور سامح حنفي، بان بالفعل زيادة حركة المطارات المصرية ملحوظة بشكل كبير عما كان سابقًا، واعلن بان الزيارة التي قد تمت من خلال وائل النشار، ساعدت في التأكد من جميع التجهيزات القائمة، بدون النقص بها على الإطلاق، كما أن ايذا هذا الأمر قد تساعد في نسبة تشغيل الحركة الجوية بداخل كافة المطارات المصرية بزيادة وصلت إلى 122%، بالإضافة أيضا أن قد تم ارتفاع حركة الركاب مما وصل إلى نسبة 25% وقد كانت هذه الأرقام مقارنة بالعام الماضي، ليتم التأكد بان الحكومة المصرية مازالت في جهود مبذولة لرؤية مصر بشكل مختلف في الفترات المقبلة.