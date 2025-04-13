بعد منعه من دور العرض وعرضه في السينما .. ما هي أخر إيرادات فيلم استنساخ بطولة سامح حسين!

قد مثل الفيلم الجديد للفنان الكبير سامح حسين خيبة كبيرة لجميع صناعة، وقد مثل إيرادات فيلم استنساخ آلم ملحوظ لجميع القائمين عليه، وقد أدي هذا الأمر إلى العديد من العوامل المختلفة التي قد حدثت في أخر 72 ساعة قبل قيام عرض الفيلم على الفور، والذي أدي إلى تراجع عدد كبير من المشاهدين والجماهير عنه، وقد جاء هذا الأمر كصدمة كبيرة بعد مرور أول 72 ساعة من عرض الفيلم على الفور.

إيرادات فيلم استنساخ

قد تم بالفعل عرض الفيلم الخاص بالفنان سامح حسين في جميع دور العرض الخاص بالسينما المصرية، ولكن قد حققت إيرادات فيلم استنساخ صدمة كبيرة لجميع القائمين عليه، كما اشر احد الممثلين في الفيلم على انه ما كان هذا العمل إلا انه آلم شديد وقهره كبيرة على جميع القائمين عليه، وقد حصل الفيلم على إيرادات بلغت 704 الف جنية مصري فقط بالإضافة إلى أن قد وصل في اليوم الثالث له على مبلغ 340 الف جنية، مما تم بيع عدد من التذاكر الذي لم تتجاوز 2500 تذكرة بداخل أنحاء جمهورية مصر العربية.

قصة فيلم استنساخ

قد يعتبر أن فيلم استنساخ من الأفلام الجديدة في مجالها، والتي كانت بالفعل تشمل قصة مختلفة وخيالية، وهو عبارة عن توضيح شديد لكافة المشاهدين عن تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في التحكم بمصير الإنسان والمجتمع، وكيفية سحب الإنسان بداخل دائرة التكنولوجيا وعدم التخلص منها أو الخروج منها بسهولة، كما يناقش الفيلم أسئلة أخلاقية مختلفة عميقة، تتعلق بالهوية البشرية وكيفية التعرف على الحياة الافتراضية بالعديد من الطرق المختلفة.