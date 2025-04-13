سيكو سيكو يتصدر أعلى إيرادات أفلام العيد المصرية لهذا العام الحالي 2025

قد اختلفت إيرادات أفلام العيد المصرية بين الأعمال التي تم ظهورها بها، وذلك لوجود عدد كبير جدا من المنافسة التي تركزت في الفترة الأخيرة، والتي نتجت عن وجود العديد من الفنانين والفنانات بشكل وظهور وطابع خاص بهم بعد رؤيتهم في الأعمال الرمضانية لهذا الموسم الحالي، ولكن أيضا قد يوجد بعض الأفلام التي احتلت شهرة كبيرة صدمة بالغة وخيبة آمل لجميع صناع العمل بشكل كبير.

إيرادات أفلام العيد المصرية

قد اختلفت إيرادات أفلام العيد المصرية بعد ظهور المنافسة القوية والتي كانت ظاهرة بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوضحت أيضا الجهات المختصة، بان الإيرادات قد اختلفت بين فيلم وأخر وعلى أن تتمثل في الأتي ومنها:

فيلم سيكو سيكو: قد حقق الفيلم إيرادات تصل إلى 5 مليون و 664 الف جنية مصري.

فيلم نجوم الساحل: والذي قد حصل على إيرادات وصلت إلى 433 جنية مصري فقط مقابل بيع 3155 تذكرة فقط.

فيلم الصفا الثانوية بنات: والذي قد حقق إيرادات وصلت إلى 341 جنية مصري على مدار 24 ساعة فقط.

فيلم استنساخ: والذي قد حقق مبلغ إيرادات وصلت إلي 232 الف جنية مصري فقط في ثاني أيام عرضه.

قصة فيلم سيكو سيكو

بعد أن احتل فيلم سيكو سيكو صدارة الإيرادات في موسم عيد الفطر المبارك، والذي قد حقق بالفعل مبلغ عالي جدًا والذي وصل إلى 5 مليون و664 الف جنية مصري، وقد وصل بالفعل إلى المركز الأول، فبداء العديد من المشاهدين والجمهور أن يقومون بالبحث عن قصة الفيلم، والذي تدور حول الإطار الكوميدي، والذي تشمل رؤية العمل لشابين في مقتبل العمر بداخل شركة شحن، والأخر يقوم بالألعاب الفيديوهات، فيما يقعان في ورطة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر وتبدءا المغامرة الكوميدية في ذلك.