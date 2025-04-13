رسميًا موعد فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي للإعلان الجديد 2025

أوضحت الجهات المختصة بأنه خلال ساعات سوف يتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، المخصصة من جمهورية مصر العربية وزارة الإسكان لجميع المواطنين المصرين، ولكن قد أشارت الجهات المختصة على أن يتطلب أن يتم توافر كافة الشروط والمتطلبات بشكل مؤكد قبل البدء في التقديم بالحجز، بالإضافة إلى أن استكمال عمليات الحجز يكون من خلال الموقع الالكتروني.

فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان المصرية عن البدء في فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي والذي سوف يكون في تمام يوم الأحد الموافق 13 من شهر ابريل الجاري لعام 2025، وأعلنت الجهات المختصة بان الطرح سوف يشمل ما يقارب 120 الف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل المتوسط والدخل المنخفض، وذلك ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7.

شروط الحجز لشقق الإسكان

قد أوضحت الجهات المختصة قبل البدء المباشر في الحجز، يرجي أن يتوافر كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح والتي قد تتمثل في الأتي ومنها: