أخر اخبار الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس يوم الأحد 13 ابريل 2025 .. وتوقعات حالة الطقس إلى هذا الموعد!

يتساءل العديد من المواطنين عن بداية موعد فصل الصيف، وعن حالة الطقس يوم الأحد 13 ابريل، والذي ارتفعت بالفعل نسبة التساؤل بشكل كبير في العديد من الجهات المختصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مازالت الأرصاد تؤكد بان المناخ سوف يستمر في التقلب حتى بداية فصل الربيع والذي سوف يكون في بداية شم النسيم وهو الواحد والعشرون من شهر ابريل الجاري.

حالة الطقس يوم الأحد 13 ابريل

أوضحت هيئة الأرصاد المصرية بان حالة الطقس يوم الأحد 13 ابريل سوف تستمر في التقلب حتى نهاية الأسبوع الجاري، وعلى أن يبدأ المناخ في ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من ابريل، كما أشارت الجهات المختصة المصرية، بان المناخ سوف يستمر في التقلب المستمر حتى أن يبدأ في دخول فصل الربيع والذي سوف يكون في اليوم الواحد والعشرون من شهر ابريل الجاري.

درجة الحرارة اليوم

قد أعلنت هيئة الأرصاد المصرية بان درجة الحرارة اليوم سوف تكون العظمي هي 22 درجة مؤوية وعلى أن تكون الصغرى هي 14 درجة مؤوية وعلى أن تستمر في هذا الانخفاض حتى يوم الجمعة، والتي تصل فيه على أن تكون العظمي تصل إلى 31 درجة مؤوية، وأشارت أيضا الأرصاد، بان لا يوجد انخفاض بعد يوم الجمعة المقبلة والموافق يوم 18 من ابريل الجاري لعام 2025، وسوف تستمر في الارتفاع وحتى يوم شم النسيم الموافق الواحد والعشرون من نفس الشهر، وبذلك يتم استقاب