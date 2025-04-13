خطوات استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من منصة مظلتي 2025

يبحث العديد من العراقيين في مختلف المواقع الرسمية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، والتي تعتبر من أهم البرامج الحكومية التي تفيد المواطنين في توافر العديد من الخدمات الاجتماعية المختلفة التي يتم تقديمها لهم، بالإضافة إلى أن الوزارة مازالت بالفعل تبحث في العديد من المتقدمين على المستحقين في الدعم، وتوافر جميع الخدمات المختلفة التي تتناسب معهم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قد بدأ بالفعل البحث المستمر في الفترة الأخيرة، من العثور على جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وقد أوضحت الجهات المختصة بان التقديم بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2025، قد يتطلب بالفعل مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها بالشكل الصحيح، والتي تساعد المواطنين في الوصول الدعم المالي المخصص لجميع المواطنين العراقيين الذي يستحقون ذلك، وقد يمكن الوصول إلى الاستعلام الصحيح من خلال النقر على منصة ظلتي الالكترونية، والبدء بعد ذلك في تقديم خطوات الاستعلام.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت الجهات المختصة العراقية بالرد الحاسم حول إلزامية توافر العديد من الشروط المطلوبة في التقديم إلى الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، كما أنها أشارت أيضا بالشكل الرسمي والحاسم، بأنه يجب على جميع المواطنين بان تتوافر هذه الشروط مع الجهات المختصة العراقية أيضا، وقد تشمل في الأتي وهي: