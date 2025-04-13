ثبتها الآن بأعلى جودة .. طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل وعرب سات 2025

ازدادت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة توم وجيري على جميع الأقمار الصناعية، لعرض المحتويات الهادفة والممتعة التي تقدمها للأطفال وبعيدة عن التأثيرات السلبية، وتواصل قناة توم وجيري تصدرها لقائمة القنوات الأكثر مشاهدة بين الأطفال على مستوى الوطن العربي بفضل محتواها الآمن والمميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم.

تردد قناة توم وجيري الجديد

إليكم تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11315.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12349.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بالعديد من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: