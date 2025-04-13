طريقة تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على نايل وعرب سات 2025

ازدادت عمليات البحث من محبي مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لأنها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المحلية والدولية التي يشارك فيها المنتخب المصري والأندية المصرية، بالإضافة إلى أنها تقدم محتوياتها بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أففي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12379.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: