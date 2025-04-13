MAJID KIDES TV.. طريقة تنزيل أجدد تردد قناة ماجد للاطفال على نايل سات 2025

تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز وأشهر القنوات المتخصصة في عرض محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، ويأتي اهتمامها بتحديث التردد الخاص بها من أجل ضمان استمرارية البث المباشر وهذا يعزز من نجاحاتها التي حققتها على مدار الأعوام الماضية، لذلك ازدادت عمليات البحث من الأمهات عن تردد قناة ماجد الجديد على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة ماجد للاطفال
تردد قناة ماجد للأطفال الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 12467.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 11804.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
مميزات قناة ماجد للأطفال
تتميز قناة ماجد بمجموعة كثيرة من المميزات المتنوعة التي لا حصر لها ومن أبرزها:
- تحرص القناة على تقديم محتويات هادفة تساعد في تنمية قدرات الأطفال من أجل إفادة أولياء الأمور.
- تتميز القناة بتقديم برامج تناسب جميع أفراد الأسرة وجميع الأعمار.
- تلتزم القناة بسياسات صارمة تهدف إلى احترام العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية التي تسود في المجتمع.
- تقدم القناة محتوياتها بشكل مجاني على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع أو بدون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.
- تستخدم القناة لغة عربية واضحة وبسيطة وهذا أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة.