استعد للقاء نادي القرن .. موعد مباراة الأهلي وفاركو عبر القنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز 2025

مباراة الأهلي وفاركو تعتبر آخر اختبار محلي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، وهي مباراة تحصيل حاصل لحساب كأس الرابطة المصرية، ويحتل الأهلي المركز الأخير في مجموعته بكأس الرابطة بدون أي رصيد من النقاط وهذا الأمر الذي جعل المباراة تحصيل حاصل لا أكثر، لذلك يتساءل محبي الكرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة اليوم الثلاثاء15 أبريل 2025 على أرض ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 7:00 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة، وعلى الرغم من أن المباراة لن تؤثر على موقف الأهلي بعد خروجه رسميًا من البطولة إلا أنها ستكون بروفة قوية قبل المواجهة الأهم أمام صنداونز الجنوب الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو 15 أبريل

يتم عرض مباراة الأهلي وفاركو في كأس الرابطة المصرية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية التي تمتلك حق بث جميع مباريات كرة القدم المحلية والدولية، وتعرض المباراة بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة، وتعرض المباراة بواسطة استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.