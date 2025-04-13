خطوات الاستعلام عن رواتب شهر ابريل للموظفين بالقطاع الحكومي بعد تبكير مواعيد الصرف 2025

أعلنت وزارة المالية عن إمكانية الاستعلام عن رواتب شهر أبريل للموظفين لمعرفة مواعيد استحقاق مرتبات أبريل الجاري وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أوضحت الوزارة في بيانها الأخير أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 يوم الاثنين الموافق 21 أبريل بدلًا من 24 أبريل وحددت ثلاثة أيام لصرف المتأخرات.

الاستعلام عن رواتب شهر ابريل للموظفين

يستطيع الموظفين الاستعلام عن رواتب شهر أبريل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب الموظفين” من الخدمات المتاحة.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه وهو شهر أبريل.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة برواتب شهر أبريل وموعد الصرف.

قيمة رواتب الموظفين لشهر أبريل 2025

جاءت مرتبات شهر أبريل لجميع الدرجات الوظيفية في شهر أبريل كما يلي: