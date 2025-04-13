رسميًا التأمينات الاجتماعية تكشف عن موعد زيادة المعاشات للمواطنين 2025

في ظل تزايد التساؤلات عن موعد صرف معاشات شهر مايو، ازدادت عمليات البحث أيضًا عن موعد زيادة المعاشات وقيمة المعاشات بعد قرار الزيادة لجميع الطبقات، حيث حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بزيادة المعاشات والتي من المقرر تطبيقها في منتصف السنة وأوضحت أن نسبة زيادة المعاشات قد تصل إلى 15٪ لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

موعد زيادة المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد زيادة المعاشات والتي من المقرر تطبيقها في بداية شهر يوليو المقبل 2025، وأشارت إلى أن نسبة زيادة المعاشات قد تصل إلى 15٪ ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاشات والزيادات الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

قيمة المعاشات لجميع الشرائح بعد زيادة المعاشات 2025

أصبحت قيمة المعاشات لجميع الشرائح بعد قرار الزيادة كما يلي: