رسميًا التأمينات الاجتماعية تكشف عن موعد زيادة المعاشات للمواطنين 2025

في ظل تزايد التساؤلات عن موعد صرف معاشات شهر مايو، ازدادت عمليات البحث أيضًا عن موعد زيادة المعاشات وقيمة المعاشات بعد قرار الزيادة لجميع الطبقات، حيث حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بزيادة المعاشات والتي من المقرر تطبيقها في منتصف السنة وأوضحت أن نسبة زيادة المعاشات قد تصل إلى 15٪ لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
موعد زيادة المعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد زيادة المعاشات والتي من المقرر تطبيقها في بداية شهر يوليو المقبل 2025، وأشارت إلى أن نسبة زيادة المعاشات قد تصل إلى 15٪ ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاشات والزيادات الجديدة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
قيمة المعاشات لجميع الشرائح بعد زيادة المعاشات 2025
أصبحت قيمة المعاشات لجميع الشرائح بعد قرار الزيادة كما يلي:
- يتقاضون أصحاب الطبقة الأولى معاش قيمته 1495 جنيه بعد قرار الزيادة.
- أصحاب الطبقة الثانية يتقاضون معاش شهري قيمته 1725 جنيه بعد الزيادة.
- الشريحة الثالثة يتقاضون معاش شهري بعد الزيادة قيمته 1840 جنيه.
- أصحاب الشريحة الرابعة يتقاضون معاش شهري قيمته 2300 جنيه بعد قرار الزيادة.
- يتقاضون أصحاب الطبقة الخامسة معاش شهري قيمته 2645 جنيه بعد الزيادة.
- الطبقة السادسة يتقاضون راتب شهري قيمته 2990 جنيه بعد الزيادة.
- أصحاب الشريحة السابعة يتقاضون معاش شهري بعد الزيادة قيمته 3335 جنيه.
- يتقاضون أصحاب الطبقة الثامنة معاش شهري قيمته 3680 جنيه بعد قرار الزيادة.