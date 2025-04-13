خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مايو القادم 2025

يتساءل المتقاعدين في العراق عن الاستعلام عن رواتبهم والتفاصيل المتعلقة بالصرف والشروط المطلوبة، وذلك لأن رواتب المتقاعدين تدعم شريحة كبيرة من المواطنين من المتقاعدين المدنيين والعسكريين وتمثل مصدر دخل رئيسي لهم بعد انتهاء فترة خدمتهم، وفي ظل التطورات الأخيرة أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق عن اقتراب صرف رواتب شهر مايو 2025.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يستطيع المتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين” من الخدمات المتاحة.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه وهو شهر أبريل.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين لشهر أبريل.

شروط الاستفادة من رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على رواتب المتقاعدين والتي تتمثل في الآتي: