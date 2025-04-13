زيادة سيول الأمطار “نشرة تحذيرية من الأرصاد الجوية بشأن احوال الطقس في المغرب اليوم”

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب اليوم الأحد 13 أبريل أن حالة الطقس تشهد استمرار في تساقط زخات مطرية معتدلة، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية في بعض المناطق الجنوبية الشرقية والسفوح الغربية للأطلس الكبير والمتوسط، بالإضافة إلى سقوط الدولة وهضاب الفوسفاط ومن المتوقع أن تتركز هذه الزخات في بعض الفترات مما يؤثر على الأجواء المحلية بوجود بعض التقلبات الجوية الملحوظة.

احوال الطقس في المغرب

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في المغرب سقوط أمطار خفيفة في أماكن السهول الشمالية والوسطى والريف وسوس والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تلامس التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير ومن المتوقع أيضًا حدوث هبات رياح محلية قد تكون شديدة في بعض المناطق مع وجود تطاير الغبار والرمال في المنطقة الشرقية.

المناطق المعنية بسقوط الأمطار في المغرب

هناك بعض المناطق في المغرب من المتوقع أن تتأثر بالأمطار الرعدية والتساقطات الثلجية وتشمل: