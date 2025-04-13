ثبتها واستمتع مع أحلى الكارتون نتورك “تردد قناة CN بالعربية 2025 الجديد”

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة CN على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وتعتبر واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض مسلسلات وأفلام الكرتون للأطفال، بالإضافة إلى أنها تقدم محتويات هادفة وخالية من أي مشاهد غير ملائمة وآمنة على الأطفال من جميع الأعمار.

تردد قناة CN بالعربية

أصدرت إدارة قناة CN التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة CN بالعربية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11277.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة CN بالعربية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة CN على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة CN على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: