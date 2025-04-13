انخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي 2025 لهذا العام .. تبدأ الأسعار من 16 ألف جنية

أسعار الأضاحي 2025 يسعى الكثير من المسلمين إلى معرفة قيمة الاضحى لسنة 2025 حيث تعتبر الأضاحي من الشعائر الدينية التي يحرص المسلمون في مصر على إحيائها خلال عيد الأضحى المبارك، عيد الاضحى له قيمة عظيمة حيث يرتبط بقصة الفداء با خروف بدل ذبح سيد اسمعيل ابن سيد ابراهيم عليهم السلام، كما تكتسب الأضاحي مكانة اجتماعية، حيث يتشارك الناس لحوم الأضاحي مع الأهل والجيران والمحتاجين، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن أسعار الأضاحي 2025.

أسعار الأضاحي 2025

إن كنت تريد شراء أضحية العيد وتبحث عن أسعار الأضاحي 2025، حتى تنالوا البر وتأدية فريضة الله سبحانه وتعالى، لأن الاضحى فرض على كل مسلم قادر، ولذلك لقد جئنا لكم بكافة أسعار الأضاحي، لكن سعر الاضحي يختلف حسب نوع الأضحية ووزنها وعمرها، وتكون الأسعار كالتالي.

العجول الكبيرة، التي يكون وزنها 400_500 كيلو، تبدأ أسعارها من 16000 و 18000 جنيه.

ام أسعار العجول الصغيرة التي يكون وزنها، 200-300، تبدأ أسعارها بين 13000 و 15000 جنيه.

ام الخروف الذي يبلغ وزنه ،50_30 كيلو، تبدأ أسعارها بين 4500 6500 جنيه.

وتبدأ أسعار الماعز الذي يكون وزنها بين 20-30 كجم، ويكون السعر بين 3000 و5000 جنيه.

أهم النصائح للحصول على سعر منخفض

يمكنك الآن معرفة أهم النصائح التي تتمكن من خلالها الحصول على أفضل سعر، وتتجنب أسعار الأضاحي المرتفعة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.