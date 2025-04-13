ما هو موعد نهاية صيام الستة البيض من شوال وفضل صيامهم؟ .. تعرف على التفاصيل

موعد نهاية صيام الستة البيض من شوال يبدأ المسلمين من ثاني يوم عيد الفطر المبارك صيام الستة البيض من شهر شوال، لأن صيام تلك الأيام سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون المسلم قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد نهاية صيام الستة البيض من شوال.

موعد نهاية صيام الستة البيض من شوال

يمكنك الآن معرفة موعد نهاية صيام الستة البيض من شوال خاصة بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه يمكن للمسلم صيام ستة أيام من شهر شوال متتابعة أو متفرقة على مدار الشهر، فإن صامها المسلم متتابعة أو فرقها أو أخرها، يجوز ذلك كله ويكون صيامه صحيحا، وآخر فرصه أمام المسلمين صيام الستة البيض هي يوم 22 شوال الموافق يوم الإثنين 28\4\2025، وبذلك يحصل المسلم على أجر صيام يومي الخميس والاثنين اللذين وافقا صيام الستة البيض.

فضل صيام الستة البيض

صيام ستة أيام من شهر شوال له العديد من الفوائد التي لا حصر لها، فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك قد نكون نتبع نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن صيام رمضان الكثير من يكون مقصر فيها، ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض.