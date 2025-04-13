تعرض الحلقة 188 من المؤسس عثمان عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

تردد قناة الفجر الجزائرية تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأفضل القنوات الخاصة بتقديم المسلسلات التركية التاريخية التي يعشقها العديد من المتابعين، مثل صلاح الدين والمؤسس عثمان و طائر الرفراف، وغيرهم الكثير، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تقدمها القناة التي جعلتها تحظى بشعبية واسعة في الوقت الحالي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك الآن معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية خاصة بعد أن أعلنت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها، لتجنب الانقطاع أو التشويش والحصول على أعلى جودة مشاهدة، كما تعمل القناة على تقدم محتواها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم اشتراك شهري أو سنوية، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات، كل ما عليك فقط هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10865.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

إن كنت تبحث عن معرفة خطوات ضبط القناة يمكنك ضبط القناة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع التالي.