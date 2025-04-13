صرف معاشات شهر مايو 2025 وتطبيق الزيادة في هذا الموعد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 التي يوافق يوم 1-5-2025، نظير أن ذلك يتضمن جميع المشتركين في الهيئة، حيث إن العديد من المستفيدين يبحثون عن موعد تطبيق الزيادة جديدة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

موعد زيادة معاشات عام 2025

وأكدت الهيئة أن زيادة المعاشات يوافق شهر يوليو القادم، مضيفة أن ذلك يتضمن جميع المشتركين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى أن نسبة الزيادة المصدق عليها تبلغ نحو 15% بما يتمكن كافة المستفيدين من الحصول عليها، ناهيك عن حرص الحكومة في ضخ الزيادات الجديدة بمواعيد الرسمية دون الإخلال بذلك، مع إمكانية الإطلاع على قيمة المعاش عبر الموقع الرسمي للهيئة.

خطوات الاستعلام عن معاشات مايو 2025

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025، نظير أن ذلك يتضمن قيمة الزيادة التي تم التصديق عليها خلال العام الماضي دون غيرها، مع توقعات كبير لصرف الزيادة الجديدة في غضون الفترة القادمة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-