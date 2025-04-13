خطوات تنزيلها على جميع الأقمار الصناعية “تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2025”

تردد قناة طيور الجنة الجديدة تعتبر هذه القناة واحدة من أهم وأفضل القنوات الخاصة بالأطفال فهي تعمل على تقديم العديد من البرامج الترفيهية التي تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة من كبار وصغار، وتعمل هذه القناة على تعليم الأطفال العادات والتقاليد العربية السليمة من خلال محتواها الذي يساعد الأطفال على التسلية طوال اليوم بدون فواصل إعلانية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة طيور الجنة الجديدة.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

يمكنك الآن معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديدة خاصة بعد أن أعلنت إدارة القناة بتغيير التردد الخاص بها وذلك لتجنب الانقطاع أو التشويش والحصول على أعلى جودة مشاهدة، كما تعمل القناة على تقدم محتواها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم اشتراك شهري أو سنوية، فهي الاختيار الأفضل والأنسب إلى جميع الأمهات والآباء الذين يبحثون عن قناة مميزة لأطفالهم، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11274.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على عرب سات