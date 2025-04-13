فرحة بمليون جنية للناس .. بالقرب من موعد صرف معاشات شهر مايو  التأمينات تفجر مفاجأة للكل 2025

ازدادت التساؤلات من مستفيدي المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وذلك بعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وأسرهم وتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأضاف وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في شهر يوليو المقبل والتي تصل إلى 15٪ حيث يشرح صندوق التأمينات الاجتماعية كافة التفاصيل في الأيام المقبلة.
موعد صرف معاشات شهر مايو
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو والتي تبدأ من يوم 1 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2025، وكشفت الهيئة القومية عن أماكن صرف المعاشات والتي تكون في منافذ شركة فوري أز ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك المختلفة.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر 2025
جاء جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر لجميع الطبقات كما يلي:
- أصحاب الشريحة الأولى يتقاضون معاش قيمته 1495 جنيه.
- بينما أصحاب الشريحة الثانية يتقاضون معاش قيمته بعد الزيادة 1725 جنيه.
- الشريحة الثالثة يتقاضون معاش شهري قيمته بعد الزيادة 1840 جنيه.
- يتقاضون أصحاب الشريحة الرابعة معاش شهري قيمته 2300 جنيه.
- أصحاب الشريحة الخامسة يتقاضون معاش شهري قيمته 2645 جنيه.
- يتقاضون أصحاب الشريحة السادسة معاش شهري قيمته 2990 جنيه بعد الزيادة.
- أصحاب الشريحة السابعة يتقاضون معاش شهري قيمته 3335 جنيه.
- يتقاضون أصحاب الشريحة الثامنة معاش شهري قيمته 3680 جنيه بعد الزيادة.