يزول الان.. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم الجديد 2025 لجميع العملاء

اعلن بنك الخرطوم عن الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي أون لاين دون الحاجة للذهاب لأحد المراكز، يعتبر بنك الخرطوم واحد من اقدم البنوك التي تم إنشائها بالسودان يقدم العديد من الخدمات المصرفية للعملاء حيث يوفر عليهم فتح حساب بنكي أونلاين ومتابعه جميع الخدمات للمواطنين سواء المقيمين بالأراضي السودانية او المغتربين ويريدون تحويل أموالهم داخل البلاد، كل ذلك يتم من خلال سرية بياناتكم الشخصية وتفادي جميع أنواع الاحتيالات، من خلال هذا السياق سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

خطوات فتح حساب بنكي أون لاين ببنك الخرطوم

يرجي اتباع الخطوات التالية وذلك لإكمال عملية فتح الحساب والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

ثم قم باختيار اللغة المناسبة للاستخدام.

انقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد.

يتطلب منك إرفاق جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر أو رقم الهوية الوطنية.

قراءة جميع الشروط والأحكام المحددة من بنك الخرطوم والموافقة عليها.

انقر علي زر إرسال تقديم الطلب.

أخيرا: يتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي علي رقم الحساب الخاص بك.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين

لكي تتمكن من فتح الحساب يجب أن توافر الشروط التالية: