رابط spa.gov.iq أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تهدف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى توفير الدعم المادي الملائم أمام كافة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بالإضافة إلى أن من أبرز برامج الدعم المقدمة برنامج الرعاية الاجتماعية، التي يُساهم في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة التي تمر بها البلاد، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات المعنية بالاستعلام عن الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية خلال السطور التالية.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات الأخيرة داخل الدولة العراقية، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع مظلتي الإلكتروني في البداية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم على إثرها اختيار رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية في النهاية.

الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-