موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وأماكن الصرف

ينتظر عدد كبير من أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر مايو 2025، ناهيك عن أن ذلك يأتي تزامنًا مع إعلان الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين أوضاع المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات وأسرهم، بالإضافة إلى أن التعرف على موعد الزيادة الجديدة التي ينتظرها كافة المواطنين المشتركين بالتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية، عن صرف معاشات شهر مايو يوم 1-5-2025 بما يتم إيداعه في جميع حسابات المستفيدين البنكية، ناهيك عن أن صرف المرتبات يوافق يوم 21 من الشهر الحالي بدلاً من يوم 24 المعتاد، نظرًا لأن عمليات الصرف تم تبكيرها خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك التي تم فيها تبكير عمليات الصرف.

خطوات الاستعلام عن معاش مايو وأماكن الصرف

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن معاش شهر مايو 2025، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالهيئة.

القيام باختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بصاحب المعاش.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش.

وبالنسبة لأماكن الصرف فتتم من خلال “منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية، ماكينات الصراف الألي ومختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات”، ناهيك عن التسهيلات الكبيرة التي توفرها الهيئة أثناء إجراء الصرف.