طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين من هاتفك فقط

يرغب العديد من العملاء الجدد في فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، حيث إنه يعتبر من أهم وأعرق البنوك العاملة في الدولة السودانية، بما يقدمه من خدمات ومعاملات مصرفية أكثر من رائعة، نظير أن البنك حريص على تقديم كل ما يحتاج إليه العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب فتح حساب جديد داخل البنك، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم الجديد

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم قم بالضغط على زر “فتح حساب جديد”.

وعليه يمكنك اختيار اللغة الملائمة للعميل المتقدم سواء العربية أو الأجنبية.

فيما ستتمكن بعدها من إدخال المعلومات الشخصية الخاص بالعميل المتقدم.

مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تؤهلك لفتح حساب بنكي جديد.

مع مراجعة أخيرة لجميع المعلومات المقدمة التي تُشير للموافقة على طلب فتح حساب.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وتتمثل أبرز الشروط والوثائق الواجب إحضارها لكي يتم فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم الجديد، وفقًا لما يلي:-