كيفية فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني لجميع العملاء المقيمين والمغتربين بسهولة

تساؤلات عديدة من قبل بعض المواطنين بالسودان بمعرفة الخطوات اللازمة للحصول علي خدمة O cash، يتيح بنك أم درمان الوطني بالسودان الكثير من الخدمات المصرفية وإجراء المعاملات المالية من أبرزها تطبيق O Cash ودفع الفواتير بسهولة عبر الهاتف المحمول، علما بأنه من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم كيفية فتح حساب بنك أم درمان الوطني عبر تطبيق O Cash إليكم التفاصيل.

آلية فتح حساب بنك أم درمان الوطني عبر O Cash

لفتح حساب في بنك أم درمان الوطني من خلال تطبيق O Cash يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الآمر: قم بتحميل تطبيق O Cash عبر الهاتف الخاص بك من متجر التطبيقات بنظام التشغيل سواء من جوجل بلاي او اب ستور.

اضغط علي أيقونة فتح التطبيق.

ثم انقر علي زر تسجيل الدخول.

إدخال جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

ثم قم بإرفاق كافة المستندات بكيفية صحيحة وذلك للتحقق من هويتك.

يتطلب منك التأكد من إدخال جميع التفاصيل بطريقة صحيحة.

إنشاء كلمة مرور وتفعيل الحساب.

ستتلقى علي الفور رسالة تأكيد عبر هاتفك لإتمام عملية فتح الحساب.

أخيرا: علي الفور تتمكن من فتح تطبيق O Cash في بنك أم درمان الوطني.

خصائص تطبيق OCash