عبرnoor.moe.gov.sa:تسجيل رياض الأطفال نظام نور1447 في المدارس الحكومية السعودية

تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1447، بدء أولياء الأمور طلاب الرياض أطفال في المملكة العربية السعودية، وخاصة من هم يقدموا لأول طفل لديهم في البحث عن موعد التقديم للعام الدراسي الجديد لأبناءهم والتي توفر وزارة التعليم السعودية رابط واحد عبر منصة نظام نور، يتم من خلال التسجيل للطلاب الجدد في مرحلة الرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2025-1447، ولهذا نقدم إلي جميع متابعينا من داخل المملكة العربية السعودية الخطوات الصحيحة من اجل تسجيل طلاب رباض الأطفال والصف الأول عبر منصة نور .

تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1447

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب القبول للطلاب الجدد سواء للمرحلة الرياض الأطفال أو مرحلة الابتدائي لطلاب الصف الأول الابتدائي ويستمر قبول تسجيل الطلاب فى شهر يونيو المقبل، وعلى أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني بشكل كامل عبر منصة نظام نور للخدمات التعليمية، واليك الخطوات الصحيحة حول:

كيف طريقة تسجيل الروضة في نظام نور؟

قم بزيارة رابط الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

عليك الآن إدخال الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بالطالب وهى” شهادة ميلاد، القيد العائلي”.

ثم قم بتسجيل باقي البيانات الأخرى المطلوبة منك في نموذج تسجيل الطلاب الجدد على موقع نظام نور.

انقر على مربع التسجيل.

وعليك الانتظار حتى يتم إرسال رسالة القبول أو الرفض عبر بريدك الإلكتروني.

متى تسجيل الروضة 2025؟

يختلف موعد تسجيل كل طالب في مرحلة الرياض الأطفال عن الأخر وفقا لتاريخ ميلاده، وذلك تبعا لما وضعته وحددته وزارة التعليم السعودية والتي أعلنته على نحو المستويات التالية: