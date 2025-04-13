تراجع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل 2025، بعد موجة ارتفاع شهدتها الأسعار خلال الأونة الأخيرة والخاصة بأسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن سعر الدولار كسر حاجز الـ 51 جنيه ليعاود إلى التراجع الطفيف فيما بعد، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على سعر العملة الأجنبية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

أما عن أسعار الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك الان، جاءت وفقًا للأتي:-

وصل سعر الدولار في البنوك الحكومية التي من بينها البنك الأهلي إلى 51.28 جنيه شراء، وبيع 51.38 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.28 جنيه للشراء، وللبيع 51.38 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار أمام الجنيه داخل بنك القاهرة سجل نحو 51.28 جنيه شراء، وبيع 51.38 جنيه.

وعن التحديثات الأخيرة داخل بنك قناة السويس فسجل نحو 51.28 جنيه شراء، وبيع 51.38 جنيه.

تحديث العملة الأجنبية في البنوك الان

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على سعر العملة الأجنبية داخل البنوك الخاصة، وفقًا لما يلي:-