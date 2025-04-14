ثبت الان تردد قناة وناسة أطفال الحديث على النايل سات والعرب سات بجدة هائلة

قناة وناسه Wanasah Baby واحد من ابرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوي تعليمي وترفيهي يعزز من مهارات الصغار الابداعية والفكرية، تتميز القناة بتقديم مجموعه متنوعه من الأناشيد والبرامج المخصصة لجذب انتباه الصغار مما يجعلها وجهة مضلة لأولياء أمورهم التي تبحث علي برامج ترفيهية بكيفية امنه بالإضافة إلي تعليم الأطفال، تتوفر هذه القناة علي عدة أقمار صناعية مما يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم كل لك سنسرده لكم عبر السطور التالية من هذا السياق إليكم التفاصيل.

تردد وناسه علي النايل سات

يتاح استقبال قناة وناسه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع هذه البيانات التالية:

تردد قناة وناسه: 12399.

بينما معدل الترميز: 27500.

كما جاء معامل الاستقطاب: أفقي.

بالإضافة إلي معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه عبر العرب سات

يمكنكم استقبال القناة علي القمر الصنايع العرب سات من خلال البيانات التالية:

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقبال قناة وناسه علي جهاز الاستقبال

إليكم الخطوات التي يمكنكم تنزيل تردد قناة وناسه علي التلفاز وإذا لم تستطيعوا تنزيلها يرجي الاتصال بخبير ستلايت لكي يتم تنزيلها، هذه الخطوات تتمثل في: