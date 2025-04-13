فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاضع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اقتراب فتح باب الحجز لأكبر طرح تم خلال الفترة الحالية، بما يستهدف ذلك طرح 120 ألف وحدة سكنية، وهو يأتي ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، ناهيك عن أن ذلك الطرح يأتي ضمن الـ 400 ألف وحدة سكنية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سنتعرف على موعد طرح الإعلان الجديد خلال السطور التالية.

موعد طرح الإسكان الاجتماعي الجديد

وأكدت وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان، أن الطرح الجديد يشتمل على 35 ألف شقة وذلك يوم 15 أبريل 2025، بما يتضمن شرائح مختلفة من المجتمع، ناهيك عن تضمن الإسكان محدودي الدخل ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، حيث إن الأسعار تتراوح من 10 ألف إلى 35 ألف جنيه للمتر الواحد، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي توفرها الوزارة أمام كافة المواطنين راغبي التقديم على مثل هذه الوحدات السكنية.

ما هي شروط حجز الوحدات السكنية؟

أما عن الشروط المعنية بطلب التقديم في الإسكان الاجتماعي التي وفرته وزارة الإسكان، وفقًا لما يلي:-