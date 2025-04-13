سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 13-4-2025

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13 من شهر أبريل 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعد أخر انخفاض شهدته العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن أسعار الدولار في حالة اضطراب مستمر خاصة بهذه الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الرسوم الجمركية، ويمكنك التعرف على سعر الدولار الواحد، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه بمختلف البنوك، جاءت وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في “البنك الأهلي” إلى 51.28 جنيه شراء، وبيع 51.38 جنيه.

نظير وصول سعر الدولار في “بنك القاهرة” إلى 51.28 جنيه للشراء، وللبيع 51.38 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار داخل “بنك مصر” بلغ نحو 51.28 جنيه شراء، وبيع 51.38 جنيه.

ناهيك عن وصول الدولار داخل بنك “الإسكندرية” إلى 51.29 جنيه شراء، وبيع 51.39 جنيه.

تحديثات الدولار في البنوك الآن

وعن باقي التحديثات التي طُبقت على أسعار الدولار أمام الجنيه، التي يتم تحديثها على مدار اليوم بناءً على عمليات العرض والطلب التي تكون من قبل المواطنين، لتأتي وفقًا لما يلي:-