فرحي أولادك بسرعة.. نزل قناة cn بالعربية الجديد على القمر الصناعي بإشارة قوية

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية من افضل قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث تقدم افضل افلام افلام الكرتون المدبلجة باللغة العربية، أيضا برامج أطفال لتنمية مهارات الطفل الإبداع والابتكار، من خلال محتوي مميز يراعي كل الفئات العمرية حيث يمزح بين التعليم والترفيه، تمتلك قناة CN العديد من الكثير من شخصيات ورسوم كرتونية خاصة بها، عبر السطور التالية سنسرد لكم طريقة تنزيل وضبط التردد الجديد علي جهاز الريسيفر.

تردد قناة cn بالعربية علي النايل سات

التردد: 11137.

الاستقطاب: راسي.

معدل الرميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة cn بالعربية علي العرب سات

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

من معدل ترميز: 27500.

علي مؤشر استقطاب: رأسي.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11747.

كرتون قناة CN بالعربية

كرتون الدببة الثلاثة.

كرتون غامبول.

كرتون وقت المغامرة.

كرتون أبطال التايتنز.

كرتون مستر بن

كرتون فريج.

كرتون فتيات القوة.

كرتون تشاودر.

كرتون مغامرات فلاب جاك.

كرتون بن 10.

كرتون ليث ذا كينغ.

مميزات قناة CN بالعربية