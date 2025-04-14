تثبيت قناة كراميش على ترددها الجديد 2025 بجودة هائلة لفرحة أولادك

قناة كراميش استطاعت منذ انطلاقها أن تحصد نسب مشاهدة كبيرة جدا من قبل مشاهديها وذلك لأنها تعتمد علي محتوي مختلف ومتنوع يناسب الأجيال علي مدار العصور، حيث أنها تعمل علي تنمية المهارات لدي الصغار يتعلم الطفل الحروف والأرقام من خلال عرض برامج تعمل علي جذب وانتباههم عبر استخدام أساليب حديثة وصور جذابة وجودة عالية، يتم بثها علي جودة HD حيث يتاح للجميع تحميلها علي شاشات التلفاز دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية، يود العديد من مشاهدين هذه القناة معرفة الترددات الجديدة التي من خلالها يتم بث القناة سنوضحها لكم في السطور الآتية.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات بجودة HD

تم تغير تردد القناة إلي: 11430.

من خلال معامل استقطاب: عمودي.

عبر ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

كراميش عبر ترددها الحديث علي العرب سات

التردد:بينما تم تعديل تردد القناة إلي هذه البيانات 11390.

تصحيح الخطأ: من خلال تصويب الخطأ التالي 6/5.

ترميز: عبر مؤشر ترميز 27500.

الاستقطاب: معامل الاستقطاب الجديد عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش علي التلفاز

بعد تعديل ترددات قناة كراميش بجودة HD يريد الكثير من أولياء أمور الصغار بمعرفة طريقة استقبالها علي التلفاز إليكم الخطوات والتي تتمثل في: