موعد تسجيل رياض الأطفال 1447 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa/Noor/EduWaveLanding إلكترونيًا

مؤخرًا أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خدمة تسجيل رياض الأطفال 1447 بشكل إلكتروني لجميع الطلبة والطالبات المستجدين الملتحقين بالصف الأول الابتدائي والمرحلة النهائية لرياض الأطفال “kg3” للعام القادم، ولهذا قد حددت الوزارة الفترة التي يتم فيها التسجيل ويجب الالتزام بها لضمان نجاح التسجيل بالإضافة للشروط الواجب الالتزام بها كما سنوضح بالتفصيل.

متى يبدأ تسجيل رياض الأطفال 1447؟

كما ذكرنا أن وزارة التعليم السعودية حددت المواعيد الرسمية لبداية ونهاية تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1447 ويكون ذلك بدايةً من يوم الأحد 6 أبريل حتى يوم 3 مايو القادم 2025 ويكون التسجيل متاح للجميع ممن مستوفي فيهم الشروط المحددة وليس بالأسبقية.

كيفية تسجيل رياض الأطفال 1447

يجب على أولياء الأمور اتباع بعض الخطوات ليتمكن الطلبة المستجدين في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي التسجيل عبر نظام نور التعليمي عبر الإنترنت، كما يلي: