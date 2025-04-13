الان.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 52 على القنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أبرز المسلسلات وأشهرها التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين بمختلف دول العالم، عقب ما تم بثه على مدار الفترة اماضية، ناهيك عن أن الحلقة 51 لاقت أحداثًا جديدة ما بين ظهور صلاح الدين بعد إختفائه لفترة، وكذلك الرد على الصليبين، وغير ذلك من الأحداث الأخيرة التي أستطاع بها أن يأخذ شهرة كبيرة، يمكنك التعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة القنوات الناقلة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، نظير أن يوم الإثنين يتم عرض الحلقة 52 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية لتكون الحلقات غير مترجمة للعربية، ناهيك عن بث الحلقة في الإعادة يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة النصف مساءً بتوقيت القاهرة على قناة الفجر الجزائرية، حتى يتمكن أكبر عدد من المشاهدين من متابعتها على مدار اليوم.

تردد قناة TRT 1 التركية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بقناة TRT 1 التركية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

ترددها الحديث 11042.

بينما استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية الان

ولقناة الفجر الجزائرية تردد أخر على القمر الصناعي، يمكن تنزيله كما في البيانات المتمثلة في التالي:-