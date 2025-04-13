بنك الخرطوم يُناشد جميع العملاء الان

في ظل التعليمات المستمرة من قبل بنك الخرطوم حول الحفاظ على الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء، ومع إطلاقه إلى خدمة فتح حساب أونلاين التي توفر الوقت والجهد على كافة العملاء، فأصبح من السهل إمكانية التعرف على مناشدة البنك الأخيرة، والإجراءات المعنية بفتح الحساب البنكي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تعليمات بنك الخرطوم الجديد

وأقر بنك الخرطوم مجموعة من التعليمات المعنية بالحفاظ على حسابات العملاء البنكية سواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وفقًا لما يلي:-

يجب ألا يتم عدم مشاركة أي معلومات خاصة بالعملاء المصرفية حفاظ على أموالهم.

كذلك التأكد بالتواصل مع القنوات الرسمية دون غيرها التابعة للبنك.

ألا يتم تداول أي مستندات خاصة بحسابك البنكي.

الحذر من الروابط الغير موثوق فيها التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لابد من التواصل على الأرقام الرسمية التابعة للبنك “1913”.

اتباع كافة التحديثات التي ينوه إليها البنك في مواعيدها الرسمية دون الإخلال بذلك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الإجراءات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين، وفقًا لما يأتي:-