لولو صارت شرطية..حدث تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات وفرح طفلك

تقدم قناة وناسة أروع الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الأسرة العربية ولها شعبية كبيرة في الفترة الحالية من خلال تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في البلاد العربية لذا سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز من أجل مشاهدة أجمل الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوقت الحالي للقناة الفضائية لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة لمتابعة جميع البرامج الغنائية المقدمة على القناة الفضائية.

تردد قناة وناسة على نايل سات

توفر قناة وناسة مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية لمشاهدة أحلى البرامج الغنائية التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لذلك سوف نوضح لكم جميع تفاصيل تردد قناة وناسة كيدز للأطفال كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أحدث تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة للأطفال