بشكل رسمي .. موعد عيد الاضحى المبارك 2025 في هذا التاريخ ومدة الإجازة 5 أيام

بدأ الكثير من المسلمين في البحث عن موعد عيد الاضحي المبارك هذا العام من أجل الحصول على إجازة رسمية في السنة وخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت مدة 6 ايام لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي، كما تم الإعلان عن موعد الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام.
موعد عيد الاضحى المبارك 2025
تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك هذا العام وفقا للأبحاث الفلكية في الموعد التالي:
- تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك في يوم 5 من شهر يونيو هذا العام.
- يتم تحديد الموعد بدقة بعد رؤية هلال شهر ذو الحجة الذي سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة في يوم الثلاثاء الموافق 29.
- يبقى الهلال في سماء مكة لمدة 38 دقيق وفي سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس.
مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025
تم الكشف عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام وهذه الإجازات هي
- 21 من ابريل الجاري المواقف الإثنين عيد شم النسيم هذا العام.
- 25 من أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
- 1 من مايو الخميس عيد العمال.
- 5 من يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
- 6 من يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.
- 7 من يونيو الموافق السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
- 26 من يونيو الموافق الخميس رأس السنة الهجرية.
- 30 من يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
- 23 من يوليو الأربعاء عيد الثورة.
- 4 من سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
- 6 من أكتوبر توافق يوم الإثنين عيد القوات المسلحة