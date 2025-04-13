بشكل رسمي .. موعد عيد الاضحى المبارك 2025 في هذا التاريخ ومدة الإجازة 5 أيام

بدأ الكثير من المسلمين في البحث عن موعد عيد الاضحي المبارك هذا العام من أجل الحصول على إجازة رسمية في السنة وخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي استمرت مدة 6 ايام لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي، كما تم الإعلان عن موعد الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام.

موعد عيد الاضحى المبارك 2025

تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك هذا العام وفقا للأبحاث الفلكية في الموعد التالي:

تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك في يوم 5 من شهر يونيو هذا العام.

يتم تحديد الموعد بدقة بعد رؤية هلال شهر ذو الحجة الذي سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في تمام الساعة الخامسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة في يوم الثلاثاء الموافق 29.

يبقى الهلال في سماء مكة لمدة 38 دقيق وفي سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025

تم الكشف عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام وهذه الإجازات هي