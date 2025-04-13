مدتها 3 أيام .. رسميًا عدد أيام اجازة شم النسيم في مصر للموظفين والطلاب 2025

يترقب جميع المصريين في مصر موعد إجازة شم النسيم تزامنا مع أجواء الربيع المميزة من أجل الاحتفال بتلك الاجواء، ويعتبر فرصة مناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء وقضاء وقت ممتع ومميز مع تناول الأطعمة اللذيذة مثل الأسماك والفسيخ، وقد يتم الاحتفال بتلك المناسبة بعدة طرق مختلفة.
اجازة شم النسيم في مصر
تم الإعلان عن موعد إجازة شم النسيم هذا العام في مصر من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو:
- موعد إجازة شم النسيم يوافق يوم الإثنين 21 من شهر إبريل هذا العام.
- تعتبر إجازة شم النسيم هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مثل ذلك اليوم من كل عام جديد.
الإجازات الرسمية في مصر هذا العام
توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام في مصر وهذه الإجازات هي:
- اجازة عيد تحرير سيناء يوافق يوم 25 من أبريل عام 2025.
- إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو 2025.
- وقفة عرفات تكون إجازة يوم الجمعة 5 من يونيو.
- عيد الاضحى المبارك يوافق يوم 6 من شهر يونيو هذا العام.
- إجازة رأس السنة الهجرية في يوم 27 من يونيو.
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي توافق يوم الإثنين 30 من الشهر عام 2025.
- إجازة ثورة 23 يوليو يوم الاربعاء بمناسبة عيد الثورة.
- إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الخميس الموافق 4 من شهر سبتمبر.
- إجازة حرب أكتوبر في يوم 6 من الشهر.