مدتها 3 أيام .. رسميًا عدد أيام اجازة شم النسيم في مصر للموظفين والطلاب 2025

يترقب جميع المصريين في مصر موعد إجازة شم النسيم تزامنا مع أجواء الربيع المميزة من أجل الاحتفال بتلك الاجواء، ويعتبر فرصة مناسبة لتجمع العائلات والأصدقاء وقضاء وقت ممتع ومميز مع تناول الأطعمة اللذيذة مثل الأسماك والفسيخ، وقد يتم الاحتفال بتلك المناسبة بعدة طرق مختلفة.

اجازة شم النسيم في مصر

تم الإعلان عن موعد إجازة شم النسيم هذا العام في مصر من أجل الاستعداد له، وهذا الموعد هو:

موعد إجازة شم النسيم يوافق يوم الإثنين 21 من شهر إبريل هذا العام.

تعتبر إجازة شم النسيم هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مثل ذلك اليوم من كل عام جديد.

الإجازات الرسمية في مصر هذا العام

توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام في مصر وهذه الإجازات هي: