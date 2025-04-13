ابرز احتفالات عيد شم النسيم في مصر “أهمها تناول الرنجة والفسيخ” .. أعرف العادات والتقاليد

يود الكثير من المواطنين معرفة موعد شم النسيم من أجل الاحتفال به وممارسة العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم ومنها الذهاب للتنزة والاستمتاع بأجواء الربيع المميزة، وقد تم الكشف عن الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام.

احتفالات عيد شم النسيم في مصر

هناك العديد من العادات والتقاليد التي يتبعها المواطنين احتفالا بشم النسيم في شهر إبريل من كل عام جديد، وهذه الاحتفالات هي

تبدأ احتفالات شم النسيم في مصر بالروح إلى الحدائق والمنتزهات.

تناول الأسماك وخاصة الفسيخ والرنجة مع العائلات.

ممارسة الطقوس المتوارثة في أجواء اجتماعية.

الإجازات الرسمية في مصر 2025

تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام الحالي وهذه الإجازات تتمثل في الآتي: