ابرز احتفالات عيد شم النسيم في مصر “أهمها تناول الرنجة والفسيخ” .. أعرف العادات والتقاليد

يود الكثير من المواطنين معرفة موعد شم النسيم من أجل الاحتفال به وممارسة العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم ومنها الذهاب للتنزة والاستمتاع بأجواء الربيع المميزة، وقد تم الكشف عن الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام.
احتفالات عيد شم النسيم في مصر
هناك العديد من العادات والتقاليد التي يتبعها المواطنين احتفالا بشم النسيم في شهر إبريل من كل عام جديد، وهذه الاحتفالات هي
- تبدأ احتفالات شم النسيم في مصر بالروح إلى الحدائق والمنتزهات.
- تناول الأسماك وخاصة الفسيخ والرنجة مع العائلات.
- ممارسة الطقوس المتوارثة في أجواء اجتماعية.
الإجازات الرسمية في مصر 2025
تم الكشف عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في هذا العام الحالي وهذه الإجازات تتمثل في الآتي:
- يوم 21 من إبريل الموافق يوم الاثنين موعد إجازة شم.
- يوم 25 من إبريل الموافق يوم الجمعة هو عيد تحرير سيناء.
- إجازة عيد العمال في مصر توافق يوم 1 من شهر مايو هذا العام.
- إجازة يوم وقفة عرفات توافق يوم 5 من شهر يونيو.
- إجازة عيد الأضحى المبارك توافق يوم 6 من يونيو.
- تبدأ إجازة عيد الاضحي المبارك من هذا العام في يوم 7 من يونيو.
- إجازة رأس السنة الهجرية تبدأ من يوم الخميس الموافق 26 من يونيو.
- تبدأ إجازة ثورة 30 من يونيو في يوم 30 من الشهر.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو في مصر تبدأ من يوم 23 من يوليو الموافق الأربعاء.
- اجازة المولد النبوي الشريف تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر.
- اجازة عيد القوات المسلحة توافق يوم الخميس 6 من أكتوبر هذا العام