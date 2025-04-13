كم يوم باقي على موعد عيد الاضحى المبارك في مصر والوطن العربي؟ .. بداية العد التنازلي 2025

موعد عيد الاضحى المبارك الذي يعد من أهم السنن التي تذكر المسلمين بأهمية التضحية في سبيل الله، ويعتبر عيد الأضحى من أكثر الأعياد التي تشعر المسلمين بروح الألفة والارتباط بالتاريخ الإسلامي والأنبياء، كما يوجد وحدة الأمة الإسلامية التي تحتفل بهذا اليوم سوينا، فهو يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد عيد الاضحى المبارك.

موعد عيد الاضحى المبارك

يمكنك الآن معرفة موعد عيد الاضحى المبارك خاصة بعد أن كشفت الحسابات الفلكية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5 وثلاث دقائق فجرا بتوقيت القاهرة، و يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق 2025/5/27 م يوم الرؤية، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم.

وفق الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 هو يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025م ووقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025م وكل عام وانتم بخير، مع العلم أن الحسابات الفلكية قد تكون غير صحيحة، وأن الرؤية الشرعية هي رؤية الهلال هي الصحيحة والدقيقة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يبحث العديد من المواطنين على معرفة موعد اجازة عيد الاضحى المبارك والتي سوف تكون بداية من يوم وقفة عرفات الخميس الموافق الـ 4 من شهر يونيو القادم، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 من شهر يونيو.