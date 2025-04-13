مواصفات عالمية لأول مره في مصر.. سيارة لادا نيفا سبورت 2026 بأفضل سعر ممكن

أعلنت شركة أوتوفاز الروسية المالكة للعلامة التجارية لادا عن إصدار نسختها الجديدة كليًا من السيارة الشهيرة لادا نيفا سبورت 2026 والتي تأتي بتقنيات مستوحاة من سيارات الراليات، وتتمتع سيارة لادا نيفا الإصدار الجديد بمواصفات رياضية وتجهيزات متطورة تجعلها الخيار الأفضل لمحبي سيارات الدفع الرباعي والمغامرات والتحديات على الطرق الوعرة مع توفير مجموعة من التقنيات الحديثة التي تجعلها أكثر كفاءة وقوة.

سيارة لادا نيفا سبورت 2026

احتفظت سيارة لادا نيفا سبورت 2026 بتصميمها التقليدي المميز الذي أصبح أيقونة مميزة في عالم السيارات مع إضافة الكثير من التحسينات الحديثة التي تتمثل في الآتي:

المصابيح الأمامية الدائرية التي أصبحت بتقنية LED.

عجلات رياضية جديدة مقاس 16 بوصة.

صادم أمامي وخلفي أكبر وأكثر رياضية وجميعها باللون الأسود.

تصميم الشبكة الأمامية بكلمة سبورت باللون الأحمر.

مزودة بمحرك تصل قوته 122 حصان بزيادة تقارب 50٪ عن المحرك السابق.

عجلة قيادة مغطاة بالجلد مع تطريز باللون الأحمر.

تحسين عناصر التحكم في علبة النقل القديمة واستبدالها بذراع تروس واحد للتحكم.

السعر المتوقع لسيارة لادا نيفا سبورت 2026

على الرغم من أن شركة لادا لم تعلن بشكل رسمي عن سعر السيارة الجديدة إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعر لادا نيفا سبورت 2026 قد يتراوح ما بين 18000 دولار حتى 20000 دولار أمريكي ما يعادل سعرها بالمصري حوالي 918000 جنيه حتى 1020000 جنيه مصري.