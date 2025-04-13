أعلى من البنوك ب2 جنية .. أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء 13 إبريل 2025

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 13 أكتوبر أمام الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة، حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 51.95 جنيه، بينما حافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار عند 50.52 جنيه في الشراء و 50.66 جنيه في البيع مع اختلاف طفيف في باقي البنوك التجارية.

أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء

سعر الجنيه الحقيقي هو أدق سعر للدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء على مدار اللحظة ولا يوجد سعر موحد للدولار في السوق السوداء، ولكن أعلى سعر للدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر في السوق السوداء هو 51.95 جنيه مصري، ولكن السعر يتراوح ما بين 51.95 جنيه حتى 52.21 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 13 أبريل

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية كما يلي: